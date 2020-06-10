UCC 2019 graduates celebrate after commencement.
Photo provided by The Mainstream

ASSOCIATE OF ARTS

Erica Nicole Abercrombie

Kirk P. Arrant

Jesika M. Barnes**

Megan R. Bates

Misty Blue Beebe

Jenett L. Behrens

Brody T. Black

Hunter E. Boske

Allyse J Bowen

Megan L. Bradley

Brianna L. Brewster

Taylor Alyssa Brooks

Daisy Jane Brown**

Keli J. Bruehling

Katelyn Marie Buxton*

Faith M. Byars*

Grace R. Campbell

Spencer A. Campbell*

Aleta M. Campman**

Gunnar S. Campman**

Samantha L.Cancilla

Olivia Q. Cardillo

Michala Lynn Carpine

McKenzie R. Carrier

Zachary Cameron Chaffin

Christa Dawn Clausen

Connor R. Coleman

Rebecca Lynn Comer

Stephen A. Cooksey*

Benjamin D. Cornell

Eugene Anthony Cortapassi

Tiera M. Crews

Steven Dahlman**

Kyle Jacob Davis

Megan Rochelle Davis

Talon M. Dever

Ross H. Dewberry

Christian Harold DeWeese

Erika J. Dickey

Karina D. DiStefano

Elaina M. Dowdy*

Jory A Downs

Mackenzie Taylor Duke

Faith A. Edwards*

Laura Louise Ekada

Deanna Lynn Ellingson

Bethany Kaelene Endicott

Sierra L. Estrada

Lila Reece Ferguson*

Kenneth L. Flick

Amber D Floyd

Gabriel Saul Fragoso

Emily Jean Francalangia

Kenneth Reid Freeman

Nicolas L. Freeman

Presley T. Garza

Kayle Raye Gaulin

Grace McKenzie Gettys**

Brock William Gilbert

Brooklyn Rose Gilbert

Josh B. Gillespie

Cielo Rain Gonzalez

Gatlin James Jennings Groothuis

Jessica Grubbs

Kyle R. Hansen**

Andrew M. Harris**

Maegan M. Hartley

Mariah Nachelle Holcomb

Hailee Alexandra Holder

Hannah Horvath

Maxwell Garff Hubbard*

Colleen L. Jackson**

McKenzie Lynn James**

Archer W. Janzen**

Thomas Johnston**

Ravinder Kaur

Trent Allen Keeler

Moriah Grace-Michelle Kempke

Caleen Deborah Kailana Kiley

Minah Kim

Kimberly A. Kuntz*

Mia Isabelle Lahley

Crystal D. Lane

Sienna S. Lejeune**

Bailey Elizabeth Licari

Alexa Rose Ligon

Shayla K. Limatoc**

Antonio Alexander Loghry

Savannah Nicole Loos

Vivian Rose Mackey**

Tristan Micheal Maclean

Kaya Lynn Maliglig

Samual M. Marsters

Devon Louis Martin

Amber L. Mathis

Emma A Matteo**

Sarah Elida McClelland

John A. McQueen

Caleb D Michelson

Taylor Austin Mitchell

Randi L Morris

Kolten R. Mortensen

Madison C. Muir**

Danny J. Neeley**

Whitney B. Newell

Dallas George O Bryan

Boone D. Olson

Kimberly M. Ortiz

Eric M. Parker

John J. Perez Almejo

Jennifer J. Phillips

Shammah Scott Quintana**

Tanner Jette Quinton

Brooklyn Noel Remington**

Sienna Lee Riggle**

Lainey K. Rincon

Joshua Mack Robbins**

Octavia Payge Sanchez

Christopher Alan Garnett

Sophie J. Shepherd

Paxton Alexander Shinn

Heidi Nichole Shirley**

Kaylee J. Short

Benjamin M. Simons

Jalisa Audra Simons

Marycaroline C Snyder

Junjie Sun*

Madelyn Renee Taylor

Austin Nathaniel Thingvall

Cheryl L. Thomas

Esthela Raquel Mary Trevino

George E. Turner

Lamardiarutitelinave’a Priscilla Utupo

Ariane R. Vancil

Tristan Malachi Vincent

Brittany Elizabeth Walenta**

Michael J Wanamaker

Johnathan Michael Warner**

Diane Watson

Ashley Katrina Wene*

Riley Steven Westbrooks

Jared Alan Wilson

Sunny A. Winters

Raichel Marie Wolfe**

ASSOCIATE OF SCIENCE

Nicolas R. Brewer

Anthony L Briggs

Jennifer Ann Brodie

Whitney J. Chitwood

Katelynn M. Corrigan

Michele Anne Curlin**

Devan Charles Ewing

Chloe Fink

Justin K. Helgren

Daniel C. Hunter*

Bryce A. Knott

Kohlton Kuczler**

Nicole Marie Lacey**

Jacob N. Mauro

Joseph William McClain-Davis

Rebecca L. Patterson

Jacob D Payne

Robert E. Roberts

Stacia D. Sigvartsen

Jamie R. Singleton

Jordan S. Smith**

Astashia L. Trevino

Christopher T. Willis

Kira Ann Worwood

ASSOCIATE OF GENERAL STUDIENS

Victoria A. Bunn

Gottlieb Tayler Davis

Kortni Brooke Dodds

Korban Albert Martin Holm

Emily M. Inskeep

Megan Elizabeth Johnson**

Tenea Lillian Laverne

Jesse David Milbrat

Patricia Lynn Newman

Dina Peiro Arantegui**

Tyler W. Pope

Kevin J. Price

Zachary J. Schwiebert

Drake Shawcroft

Angus W. Swan

Lorene Elizabeth Williams

Debra D Young

ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE

Automotive Technology

Gerardo Alcantar

Jessica Breanne Chytka

Garrett Alexander Wene

Automotive Technology T-TEN

Kevin W. Donagan*

Business Technology – Entry Management

Heather Reaney

Brooklin Rose Willetts

Civil Engineering & Surveying

Vyla Patricia Grindberg*

Civil Engineering & Surveying – Applied Survey Option

Harold W. Ashton

Computer Information Systems

Justin Daniel Bates

Chad M. Walker

Criminal Justice

Matthew W. Bird

Samantha Lynn Houck

Collyn Ridge Potter

Jaime C. Serranzana II

Cybersecurity

Brandon Everett Bohannon

Sara N. Seder**

Thomas B. Walt*

Early Childhood Education

Victoria A. Bunn

Rachel G. Webb

Electrician Apprenticeship Technologies

Donald K. Neilsen

Emergency Medical Services – Paramedicine

Nathaniel J. Averett

Luke Lamar Bean

Bryson A. Belloir

Megan L. Bradley

Krystal Rose Hulsey**

Kiana R. Stratton

Jordan F. Unicume**

Executive Business Assistant

Donna E. Andry                

Human Services

Grant Michael Barnes**     

Joyce M. Blair**                

Michele L. Clark

Alysha M. Lafleur**

Lydia C. Meyer

Ashanti I. Potter

Jennifer L. Smalley**

Industrial Mechanics and Maintenance Technology Apprenticeship

Donald K. Neilsen

Medical Office Administration 

Michele Ann Epley**          

Alisha Rose Eubanks-Gardner

Dinah S. Johnson

Barbara A. Murray

Jada C. Rogers

Katrina N. Rosemire**

Barbara Lynn Smith

Tobey A. Teachman*

Ashleigh Marie Wallace

NURSING

Jenna Dawn Anderson

Maria Anabel Aripe

SaVanna Bixby

Ashleigh Nicole Bruder

Catherine Ann Cuyugan

Lynn M. DeAngelo

Crystal L. Derrick

Jessica Leanne Duncan**

Kelsey Marie Durant

Anita Marie Ellis**

Kenneth L. Flick

Misty Gail Goodman

Destini Emma Harris

Jordan Ashley Hulsey

Sarah K. Jaworski**

Heather R. Jones**

Molly Elizabeth Jordan*

Ravneet Kaur*

Joshua D. Kupelian**

Shahanah M Lafrance

Jamie L. Lillie

Casiana C. Lopez

Cami J. Mattravers

Brittany Hope McHaffie

Jamie Meil**

Aleasha M. Moug

Eric M. Parker

Courtney Ann Rigsby

Kelsey Lynn Rodgers

Joshua R. Schulze

Ronette V.  Seguerra*

Sarah M Shinn

Casey Smith

Jessica Jeana Lea Summers

Olivia Tatum

Joseph D White**

Synthany R. Woodley*

Jessica D. Wyatt

PARALEGAL STUDIES

Michelle C. Acosta**

Renee S. Hill

Meadow Anne Holtby**

Alisha L. Leonard

Sydney M. Long-Miele

Jordan M. Mead*

Jessica L. Munoz

Alexander Joshua Quirarte*

Linda Ann Ramsey

Amber Rea Tibbot*

Blanca Cecilia Valle Hernandez

VITICULTURE AND ENOLOGY

Kevin D. Jeffries**

Afton Towry*

WELDING

Noah W. Davis

Travis C. Kuhlman

Daniel Peter Lake

Scott Merlin Lilienthal S.M.L

Brandon L. Moore

CERTIFICATES

ADDICTION STUDIES

Paul Carey Hartzell

Ashanti I. Potter

Jennifer L. Smalley**

ADDICTION TREATMENT

Cheryl Elisabeth Cole

Ashanti I. Potter

Jennifer L. Smalley**

AUTOMOTIVE ADVANCED TECHNOLOGY T-TEN

Jose Brendon Ceballos

BUSINESS TECHNOLOGY – WAFC RETAIL MANAGEMENT

Ashley Nicole Alldredge**

Melba Ann Conrad*

Jessica Ann Esselburn*

Benjamin Michael Gleason**

Taylor Dawn Hobbs

Kristina J. Johnson*

Vanessa Jeanetta Jones*

Gregory Ronald Knap**        

Marvin Earl Mathis*

Mrs.Samantha Birchler McCabe**

Vosco Rash*

Tracy Lynn Simmons*

Brandi Lynn Williams**

Business Technology Retail Service

Bobbi Jo White Heffner**

John L. Lewis II

CASE AIDE

Alysha M. Lafleur**

Ashanti I. Potter

Jennifer L. Smalley**

CULINARY ARTS

Patricia Lynn Newman

Dental Assistant

Mariah Lynn Annis*

Reggi Cramer

Gina M Hawley**

Mia Isabelle Lahley

Kiela D Manes**

Miranda Steele*

Oleeta Lucille Watts

DRAFTING

Stacia D. Sigvartsen

Early Childhood Education

Victoria A. Bunn

EARLY EDUCATION – INFANT/TODDLER

Victoria A. Bunn

EARLY EDUCATION – PRE-SCHOOL

Victoria A. Bunn

EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Kenneth L. Flick

Kayleane M. Trotter

Front Office Medical Assistant

Dina Peiro Arantegui**

Katrina N. Rosemire**

Tobey A. Teachman*

Juvenile Corrections

Alysha M. Lafleur**

Limited Electrician Apprenticeship Technologies

Kristopher Mong**

Medical Billing & Collections

Kimberlee Ann Dedmon

Tiffany Adriana Gerke

Ann K. Hamilton**

Emily M. Inskeep

Rachel L. Kusler

Ryan Christopher Moss

Katrina N. Rosemire**

Tobey A. Teachman*

Ashley A. Terry

Jackie C. Tolley*

SURVEYING TECHNOLOGY

Vyla Patricia Grindberg*

Stacia D. Sigvartsen

WATER QUALITY TECHNICIAN

Vyla Patricia Grindberg*

Welding

Alysia L. Lewis

Brian L. Parazoo

WINE MARKETING ASSISTANT

Virginia Grace Hochhalter

*Graduation with Highest Honors (4.00 GPA)

**Graduation with Honors (3.75-3.99 GPA)