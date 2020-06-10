ASSOCIATE OF ARTS
Erica Nicole Abercrombie
Kirk P. Arrant
Jesika M. Barnes**
Megan R. Bates
Misty Blue Beebe
Jenett L. Behrens
Brody T. Black
Hunter E. Boske
Allyse J Bowen
Megan L. Bradley
Brianna L. Brewster
Taylor Alyssa Brooks
Daisy Jane Brown**
Keli J. Bruehling
Katelyn Marie Buxton*
Faith M. Byars*
Grace R. Campbell
Spencer A. Campbell*
Aleta M. Campman**
Gunnar S. Campman**
Samantha L.Cancilla
Olivia Q. Cardillo
Michala Lynn Carpine
McKenzie R. Carrier
Zachary Cameron Chaffin
Christa Dawn Clausen
Connor R. Coleman
Rebecca Lynn Comer
Stephen A. Cooksey*
Benjamin D. Cornell
Eugene Anthony Cortapassi
Tiera M. Crews
Steven Dahlman**
Kyle Jacob Davis
Megan Rochelle Davis
Talon M. Dever
Ross H. Dewberry
Christian Harold DeWeese
Erika J. Dickey
Karina D. DiStefano
Elaina M. Dowdy*
Jory A Downs
Mackenzie Taylor Duke
Faith A. Edwards*
Laura Louise Ekada
Deanna Lynn Ellingson
Bethany Kaelene Endicott
Sierra L. Estrada
Lila Reece Ferguson*
Kenneth L. Flick
Amber D Floyd
Gabriel Saul Fragoso
Emily Jean Francalangia
Kenneth Reid Freeman
Nicolas L. Freeman
Presley T. Garza
Kayle Raye Gaulin
Grace McKenzie Gettys**
Brock William Gilbert
Brooklyn Rose Gilbert
Josh B. Gillespie
Cielo Rain Gonzalez
Gatlin James Jennings Groothuis
Jessica Grubbs
Kyle R. Hansen**
Andrew M. Harris**
Maegan M. Hartley
Mariah Nachelle Holcomb
Hailee Alexandra Holder
Hannah Horvath
Maxwell Garff Hubbard*
Colleen L. Jackson**
McKenzie Lynn James**
Archer W. Janzen**
Thomas Johnston**
Ravinder Kaur
Trent Allen Keeler
Moriah Grace-Michelle Kempke
Caleen Deborah Kailana Kiley
Minah Kim
Kimberly A. Kuntz*
Mia Isabelle Lahley
Crystal D. Lane
Sienna S. Lejeune**
Bailey Elizabeth Licari
Alexa Rose Ligon
Shayla K. Limatoc**
Antonio Alexander Loghry
Savannah Nicole Loos
Vivian Rose Mackey**
Tristan Micheal Maclean
Kaya Lynn Maliglig
Samual M. Marsters
Devon Louis Martin
Amber L. Mathis
Emma A Matteo**
Sarah Elida McClelland
John A. McQueen
Caleb D Michelson
Taylor Austin Mitchell
Randi L Morris
Kolten R. Mortensen
Madison C. Muir**
Danny J. Neeley**
Whitney B. Newell
Dallas George O Bryan
Boone D. Olson
Kimberly M. Ortiz
Eric M. Parker
John J. Perez Almejo
Jennifer J. Phillips
Shammah Scott Quintana**
Tanner Jette Quinton
Brooklyn Noel Remington**
Sienna Lee Riggle**
Lainey K. Rincon
Joshua Mack Robbins**
Octavia Payge Sanchez
Christopher Alan Garnett
Sophie J. Shepherd
Paxton Alexander Shinn
Heidi Nichole Shirley**
Kaylee J. Short
Benjamin M. Simons
Jalisa Audra Simons
Marycaroline C Snyder
Junjie Sun*
Madelyn Renee Taylor
Austin Nathaniel Thingvall
Cheryl L. Thomas
Esthela Raquel Mary Trevino
George E. Turner
Lamardiarutitelinave’a Priscilla Utupo
Ariane R. Vancil
Tristan Malachi Vincent
Brittany Elizabeth Walenta**
Michael J Wanamaker
Johnathan Michael Warner**
Diane Watson
Ashley Katrina Wene*
Riley Steven Westbrooks
Jared Alan Wilson
Sunny A. Winters
Raichel Marie Wolfe**
ASSOCIATE OF SCIENCE
Nicolas R. Brewer
Anthony L Briggs
Jennifer Ann Brodie
Whitney J. Chitwood
Katelynn M. Corrigan
Michele Anne Curlin**
Devan Charles Ewing
Chloe Fink
Justin K. Helgren
Daniel C. Hunter*
Bryce A. Knott
Kohlton Kuczler**
Nicole Marie Lacey**
Jacob N. Mauro
Joseph William McClain-Davis
Rebecca L. Patterson
Jacob D Payne
Robert E. Roberts
Stacia D. Sigvartsen
Jamie R. Singleton
Jordan S. Smith**
Astashia L. Trevino
Christopher T. Willis
Kira Ann Worwood
ASSOCIATE OF GENERAL STUDIENS
Victoria A. Bunn
Gottlieb Tayler Davis
Kortni Brooke Dodds
Korban Albert Martin Holm
Emily M. Inskeep
Megan Elizabeth Johnson**
Tenea Lillian Laverne
Jesse David Milbrat
Patricia Lynn Newman
Dina Peiro Arantegui**
Tyler W. Pope
Kevin J. Price
Zachary J. Schwiebert
Drake Shawcroft
Angus W. Swan
Lorene Elizabeth Williams
Debra D Young
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE
Automotive Technology
Gerardo Alcantar
Jessica Breanne Chytka
Garrett Alexander Wene
Automotive Technology T-TEN
Kevin W. Donagan*
Business Technology – Entry Management
Heather Reaney
Brooklin Rose Willetts
Civil Engineering & Surveying
Vyla Patricia Grindberg*
Civil Engineering & Surveying – Applied Survey Option
Harold W. Ashton
Computer Information Systems
Justin Daniel Bates
Chad M. Walker
Criminal Justice
Matthew W. Bird
Samantha Lynn Houck
Collyn Ridge Potter
Jaime C. Serranzana II
Cybersecurity
Brandon Everett Bohannon
Sara N. Seder**
Thomas B. Walt*
Early Childhood Education
Victoria A. Bunn
Rachel G. Webb
Electrician Apprenticeship Technologies
Donald K. Neilsen
Emergency Medical Services – Paramedicine
Nathaniel J. Averett
Luke Lamar Bean
Bryson A. Belloir
Megan L. Bradley
Krystal Rose Hulsey**
Kiana R. Stratton
Jordan F. Unicume**
Executive Business Assistant
Donna E. Andry
Human Services
Grant Michael Barnes**
Joyce M. Blair**
Michele L. Clark
Alysha M. Lafleur**
Lydia C. Meyer
Ashanti I. Potter
Jennifer L. Smalley**
Industrial Mechanics and Maintenance Technology Apprenticeship
Donald K. Neilsen
Medical Office Administration
Michele Ann Epley**
Alisha Rose Eubanks-Gardner
Dinah S. Johnson
Barbara A. Murray
Jada C. Rogers
Katrina N. Rosemire**
Barbara Lynn Smith
Tobey A. Teachman*
Ashleigh Marie Wallace
NURSING
Jenna Dawn Anderson
Maria Anabel Aripe
SaVanna Bixby
Ashleigh Nicole Bruder
Catherine Ann Cuyugan
Lynn M. DeAngelo
Crystal L. Derrick
Jessica Leanne Duncan**
Kelsey Marie Durant
Anita Marie Ellis**
Kenneth L. Flick
Misty Gail Goodman
Destini Emma Harris
Jordan Ashley Hulsey
Sarah K. Jaworski**
Heather R. Jones**
Molly Elizabeth Jordan*
Ravneet Kaur*
Joshua D. Kupelian**
Shahanah M Lafrance
Jamie L. Lillie
Casiana C. Lopez
Cami J. Mattravers
Brittany Hope McHaffie
Jamie Meil**
Aleasha M. Moug
Eric M. Parker
Courtney Ann Rigsby
Kelsey Lynn Rodgers
Joshua R. Schulze
Ronette V. Seguerra*
Sarah M Shinn
Casey Smith
Jessica Jeana Lea Summers
Olivia Tatum
Joseph D White**
Synthany R. Woodley*
Jessica D. Wyatt
PARALEGAL STUDIES
Michelle C. Acosta**
Renee S. Hill
Meadow Anne Holtby**
Alisha L. Leonard
Sydney M. Long-Miele
Jordan M. Mead*
Jessica L. Munoz
Alexander Joshua Quirarte*
Linda Ann Ramsey
Amber Rea Tibbot*
Blanca Cecilia Valle Hernandez
VITICULTURE AND ENOLOGY
Kevin D. Jeffries**
Afton Towry*
WELDING
Noah W. Davis
Travis C. Kuhlman
Daniel Peter Lake
Scott Merlin Lilienthal S.M.L
Brandon L. Moore
CERTIFICATES
ADDICTION STUDIES
Paul Carey Hartzell
Ashanti I. Potter
Jennifer L. Smalley**
ADDICTION TREATMENT
Cheryl Elisabeth Cole
Ashanti I. Potter
Jennifer L. Smalley**
AUTOMOTIVE ADVANCED TECHNOLOGY T-TEN
Jose Brendon Ceballos
BUSINESS TECHNOLOGY – WAFC RETAIL MANAGEMENT
Ashley Nicole Alldredge**
Melba Ann Conrad*
Jessica Ann Esselburn*
Benjamin Michael Gleason**
Taylor Dawn Hobbs
Kristina J. Johnson*
Vanessa Jeanetta Jones*
Gregory Ronald Knap**
Marvin Earl Mathis*
Mrs.Samantha Birchler McCabe**
Vosco Rash*
Tracy Lynn Simmons*
Brandi Lynn Williams**
Business Technology Retail Service
Bobbi Jo White Heffner**
John L. Lewis II
CASE AIDE
Alysha M. Lafleur**
Ashanti I. Potter
Jennifer L. Smalley**
CULINARY ARTS
Patricia Lynn Newman
Dental Assistant
Mariah Lynn Annis*
Reggi Cramer
Gina M Hawley**
Mia Isabelle Lahley
Kiela D Manes**
Miranda Steele*
Oleeta Lucille Watts
DRAFTING
Stacia D. Sigvartsen
Early Childhood Education
Victoria A. Bunn
EARLY EDUCATION – INFANT/TODDLER
Victoria A. Bunn
EARLY EDUCATION – PRE-SCHOOL
Victoria A. Bunn
EMERGENCY MEDICAL SERVICES
Kenneth L. Flick
Kayleane M. Trotter
Front Office Medical Assistant
Dina Peiro Arantegui**
Katrina N. Rosemire**
Tobey A. Teachman*
Juvenile Corrections
Alysha M. Lafleur**
Limited Electrician Apprenticeship Technologies
Kristopher Mong**
Medical Billing & Collections
Kimberlee Ann Dedmon
Tiffany Adriana Gerke
Ann K. Hamilton**
Emily M. Inskeep
Rachel L. Kusler
Ryan Christopher Moss
Katrina N. Rosemire**
Tobey A. Teachman*
Ashley A. Terry
Jackie C. Tolley*
SURVEYING TECHNOLOGY
Vyla Patricia Grindberg*
Stacia D. Sigvartsen
WATER QUALITY TECHNICIAN
Vyla Patricia Grindberg*
Welding
Alysia L. Lewis
Brian L. Parazoo
WINE MARKETING ASSISTANT
Virginia Grace Hochhalter
*Graduation with Highest Honors (4.00 GPA)
**Graduation with Honors (3.75-3.99 GPA)